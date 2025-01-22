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Власти Китая разрешили в 2024 году расширить прокат иностранных кинофильмов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Иностранные фильмы возвращаются на киноэкраны Китая, где совокупные кассовые сборы в 2024 году упали до минимумов за десятилетие, если исключить годы пандемии COVID-19.

По данным China Movie News, в 2024 году посетителям китайских кинотеатров было предложено 93 новых иностранных картины, что является максимумом с 2019 года.

Последние годы Государственное управление кинематографии Китая (China Firm Administration, CFA), отвечающее за согласование показов в стране иностранной кинопродукции, пресекало доступ на рынок любым кинокартинам, которые могли быть сочтены слишком прозападными или не соответствующими геополитическим приоритетам страны.

Так, на фоне ухудшения отношений США и Китая во время первого президентского срока Дональда Трампа ведомство отказало в прокате множеству картин из США, включая блокбастер 2022 года "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick), и не выдало разрешений ни одному из фильмов, рассказывающих о вселенной комиксов Marvel.

Ситуация стала меняться в середине прошлого года. Тогда исполнительный вице-президент CFA Мао Юй пообещал проявлять больше открытости в согласовании показов иностранных картин. Он отметил, что китайский кинорынок находится в состоянии кризиса, обусловленного, помимо прочего, недостатком качественного контента и ростом популярности стриминговых платформ.

В августе власти Китая включили расширение предложения в кинотеатрах в свой план по стимулированию потребительских расходов, которые в будущем должны стать ключевым фактором роста экономики страны.

По официальным данным, в прошлом году китайцы стали меньше тратить на покупки, не относящиеся к предметам первой необходимости, такие как ювелирные изделия и косметика. Более 20% респондентов, опрошенных Beacon Research Institute, заявили, что сократили расходы на путешествия, рестораны, одежду и покупки в магазинах.

Кассовые сборы кинотеатров когда-то считались ключевым показателем потребительских расходов в Китае, особенно в периоды длительных праздников. Локдауны, введенные во время пандемии, нанесли отрасли болезненный удар, от которого она все еще не оправилась.

Посещаемость кинотеатров вновь окажется в центре внимания во время празднования Нового года по Лунному календарю, которое начнется в ближайшие дни. Все говорит о том, что в этом году новогодние показатели кинотеатров будут высоки: число предварительных заказов билетов в кино на праздничные дни превысило отметку 100 млн за рекордно короткое время.

Рост интереса в значительной степени связан с возвращением иностранных картин. Их доля в кассовых сборах, упавших в Китае почти на четверть в прошлом году, увеличилась до 21%, показывают данные платформы по продажи билетов Maoyan.

Два международных блокбастера, "Годзила и Конг: Новая империя" (Godzilla x Kong: The New Empire) и мультфильм "Мальчик и птица" (The Boy and the Heron), вошли в десятку самых кассовых фильмов 2024 года в КНР.

Marvel США Китай Дональд Трамп Мао Юй CFA Maoyan
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