Трамп уполномочил федеральные власти препятствовать въезду нелегалов в США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал указ, дающий возможность федеральным властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны.

"Президент Трамп подписал исполнительный указ, который приостанавливает въезд иностранцев, вторгающихся в Соединенные Штаты через южную границу", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Таким образом, отмечается в документе, "Трамп уполномочивает министерство внутренней безопасности, Минюст и госдеп предпринять необходимые действия для немедленного отражения вторжения, а также - для репатриации и выдворения нелегальных иммигрантов с южной границы США".

Согласно релизу, такие штаты, как Техас, неоднократно "обращались к федеральным властям за защитой от вторжения мигрантов во времена администрации Байдена, но она не смогла защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США, вторгающихся в их общины и требующих многомиллиардных расходов от федеральных и местных органов власти".

21 января Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США. Теперь министры обороны и внутренней безопасности должны предпринять все необходимые действия для сооружения физических барьеров и развертывания достаточного количества персонала для обеспечения полного контроля над южной границей. Также президент подписал указ, согласно которому наркокартели определяются как иностранные террористические организации, что может привести к применению военной силы.