В Бангкоке закрыли школы из-за сильного загрязнения воздуха

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Бангкоке по распоряжению мэрии в 31 округе закрыли 352 школы из-за сильного загрязнения воздуха, пишет Bangkok Post.

Днем ранее в городе по той же причине не работали более 250 школ. Всего в Бангкоке их 437.

В 48 из 50 районов города объявили "красный", опасный для здоровья, уровень. Горожан призывают не пользоваться личным транспортом и по возможности работать из дома. Министр транспорта Сурия Джуангрунгрангкит объявил 24 января, что общественный транспорт в Бангкоке будет бесплатным в течение недели. Это решение принято, чтобы сократить объем выхлопов.

Загрязнение воздуха в Таиланде происходит сезонно, когда холодный, застойный зимний воздух смешивается с дымом от сжигания остатков урожая для расчистки полей и с выхлопными газами, отмечает издание.

По последним данным швейцарской исследовательской компании IQAir, Бангкок занимает четвертое место в мире по уровню загрязнения воздуха.