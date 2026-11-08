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Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы

Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Родители и сестра мужчины, устроившего стрельбы в центре Кракова, найдены мертвыми в своей квартире, сообщает в воскресенье польская полиция.

"Вчера в квартире в городе Островец-Свентокшиский полицейские нашли тела трех человек: 53-летнего мужчины, 52-летней женщины и 21-летней женщины. Это - родители и сестра 24-летнего мужчины, которого задержали в Кракове", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.

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Европейские СМИ отмечают, что все трое, судя по первым данным, погибли от огнестрельных ранений.

В минувшую субботу мужчина открыл огонь из частного автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Также поступали данные о более десяти пострадавших.

Человек, совершивший нападение, задержан, он оказался гражданином Польши. При задержании он получил ранение и помещен в больницу. Полиция выясняет мотивы его действий. Поступают сообщения, согласно которым мужчина придерживался ультраправых взглядов.

Краков Польша
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