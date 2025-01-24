ЕК призвала к радикальным реформам для снижения бюрократии в бизнесе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия призывает к радикальным реформам для снижения бюрократии в бизнесе в рамках масштабного плана по возрождению экономики блока, чтобы конкурировать с США и Китаем, сообщает The Wall Street Journal.

В проекте плана ЕК говорится, что свобода, безопасность и автономия Европы как никогда ранее зависят от ее способности внедрять инновации, конкурировать и расти.

Согласно проекту документа, с которым ознакомился Dow Jones, Еврокомиссия в среду призовет чиновников предпринять "беспрецедентные усилия" для упрощения печально известных сложных правил блока и ускорения административных процедур. В нем описывается, что политики будут делать в течение следующих пяти лет, чтобы оживить экономику Европейского союза.

"В глобальной системе, где геополитическая напряженность, конкуренция за технологическое превосходство и борьба за контроль над ресурсами растут, свобода, безопасность и автономия Европы больше, чем когда-либо, зависят от ее способности внедрять инновации, конкурировать и расти", - говорится в документе.

ЕК подчеркивает необходимость упрощения требований к отчетности в Евросоюзе, а также высвобождение капитала для инвестиций в новые технологии и "чистые" продукты как способ помочь блоку конкурировать на мировой арене.

"В некоторых областях существующую политику придется ускорить и модернизировать, в других необходимо изменить подход, чтобы адаптироваться к новым реалиям", - отмечается в документе.

В плане также содержится призыв к должностным лицам лучше координировать политику как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне. "Все учреждения ЕС, национальные и местные учреждения должны приложить беспрецедентные усилия для разработки более простых правил и ускорения административных процедур", - говорится в документе.

В нем также описывается программа Европейского инвестиционного банка по финансированию новых прорывных технологий в ЕС и расширению компаний, инвестирующих в такие сферы, как искусственный интеллект, "чистые" технологии, критически важное сырье, хранение энергии, квантовые вычисления, полупроводники, нейротехнологии. "Европа должна быть на переднем крае инноваций в технологических секторах, которые будут иметь значение в экономике завтрашнего дня", - говорится в документе.

"В условиях, когда другие крупные игроки вводят ограничения на доступ к своим рынкам и стремятся нарастить производственные мощности в критических технологиях, Европа должна защитить свои собственные мощности", - сообщается также в плане.

Между тем еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис считает, что Евросоюзу необходимо сделать больше, чтобы не отставать от США и Китая.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать конкурентоспособность европейской экономики приоритетом, - сказал он в интервью Bloomberg Television на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - Существуют также структурные проблемы, такие как относительно медленный рост производительности, который у нас был на протяжении десятилетий, и мы отстаем от США и Китая с точки зрения производительности и экономического подъема, и нам нужно что-то делать с этим".