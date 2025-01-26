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Президент Белоруссии заявил о сохранении контактов с Украиной

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Граница между Белоруссией и Украиной заминирована, но Минск поддерживает определенные контакты с Киевом, помогает с обменами пленных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас нет информации по поводу желания с той стороны открыть границу. Я предлагаю очень часто им", - сказал он на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

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Лукашенко добавил, что при этом белорусская сторона "поддерживает определенные контакты с украинцами".

По его словам, власти республики, в частности, оказывают содействие России и Украине в обмене военнопленными.

"Сотни приходится обменивать, и все это делаем мы. Украинцы с россиянами не контачат. Привозят из Украины, привозят из России военнопленных или погибших, и мы уже их берем туда или перевозим оттуда сюда. Мы ведем обмены и диалоги по-человечески, там, где надо. А так, граница заминирована и забаррикадирована. В основном под Гомелем этот контакт с украинцами, и это нормально, - рассказал президент.

Украина Белоруссия Александр Лукашенко
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