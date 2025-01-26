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Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году

Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что развязка украинского кризиса наступит в этом году.

"В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война. Конфликтовать, наверно, еще долго будем. Мы славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго", - заявил Лукашенко после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

"Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - выразил уверенность Лукашенко.

Он также опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы сделанном предложении в начале СВО нанести удар по НПЗ в Мозыре.

"Я ему, вроде, предлагал, нанеси удар по НПЗ мозырскому. (...) Клянусь вам, что такого не было", - заявил Лукашенко. "Это абсолютно неприемлемо - предложить Зеленскому нанести удар по нашему нефтеперерабатывающему заводу, лучшему в мире, я бы сказал, заводу, который мы недавно модернизировали, вложив огромные средства. (...) Это (удар по НПЗ) мне не в плюс было бы. И потом, я бы должен был ответить. Я бы втягивался в войну. А я никогда не хотел этой войны. И я делал все, чтобы этой войны не было", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Украина Белоруссия Владимир Зеленский
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