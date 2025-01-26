Глава МИД Турции призвал Багдад вместе противостоять ИГ и курдским формированиям

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Багдад обратился к иракским властям с призывом вместе бороться с курдскими вооруженными группами и с группировкой ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация).

"Я хочу самым решительным образом указать на следующий факт: Рабочая партия Курдистана (РПК) атакует Турцию, Ирак и Сирию. Ради будущего региона и процветания наших народов мы должны вместе бороться с террором. Мы должны привлечь все наши силы и уничтожить РПК и ИГ", - приводит "Сабах" его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном.

По его словам, Анкара по-прежнему ожидает, что Багдад, который внес в 2024 году РПК в список запрещенных организаций, объявит ее террористической. Он отметил, что стороны также обсуждали возможное сотрудничество, в том числе в разведывательной сфере, привлечение других стран для ликвидации ИГ.

По информации "Сабах", в свою очередь Хусейн заявил, что Турция и Ирак согласовали позиции по ситуации в Сирии. Он сказал, что Багдад поддерживает контакты с новой сирийской администрацией. Министр добавил, что также они говорили с Фиданом о безопасности на границе и о борьбе с ИГ.

Фидан также выразил надежду на получение конкретных результатов в реализации проекта транспортного коридора длиной 1,2 тыс. км Development Road. Он призван соединить железнодорожные и автомобильные дороги, связать Турцию и строящийся в Ираке порт Гранд-Фау, который должен стать крупнейшим на Ближнем Восткое.

1 декабря поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо и Манбиджа РПК и Силы самообороны сирийских курдов.

В январе Фидан заявлял, что если курдские ополченцы, контролирующие достаточно большую территорию на северо-востоке Сирии, не сложат оружие, то Турция может начать против них военную операцию. Но позднее Фидан говорил, что Анкара готова дать новым властям Сирии время на то, чтобы путем переговоров попытаться согласовать разоружение курдских военизированных формирований.