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Финляндия ужесточит требования к получению иностранцами постоянного вида на жительство

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии подготовило законопроект об ужесточении требований к получению иностранцами постоянного вида на жительство, сообщила пресс-служба МВД.

"Цель правительственной программы - побудить иммигрантов следовать правилам финского общества, работать и изучать язык. Успешная интеграция была бы предпосылкой для получения постоянного вида на жительство", - сказала через пресс-службу министр внутренних дел Мари Рантанен.

Предлагается увеличить срок непрерывного проживания в республике, необходимый для предоставления постоянного вида на жительство, с четырех до шести лет. После шестилетнего срока заявитель должен будет доказать достаточное владение обоими государственными языками: финским и шведским - и должен иметь не менее чем двухлетний стаж работы.

Постоянный вид на жительство можно получить и после четырех лет проживания, но для этого необходимо выполнить ряд альтернативных условий: годовой доход соискателя должен составлять не менее 40 000 евро; он должен обладать признанной в Финляндии степенью высшего образования либо закончить аспирантуру в Финляндии и иметь двухлетний трудовой стаж; заявитель должен отлично владеть финским или шведским языком и иметь трехлетний трудовой стаж.

Во всех случаях должно учитываться требование о наличии трудового стажа, включающего не более трех месяцев, проведенных на пособии по безработице или социальной помощи.

Ужесточаются также требования и для лиц с уголовным наказанием.

МВД Финляндия Мари Рантанен
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