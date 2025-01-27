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Логистическая Ferrari Group планирует провести IPO в Амстердаме на $1 млрд

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Логистическая Ferrari Group Plc, специализирующаяся на доставке ювелирных украшений и предметов роскоши по всему миру, объявила о подготовке к проведению первичного размещения акций (IPO) на бирже Euronext в Амстердаме, говорится в сообщении на сайте компании.

Семья Дейана, основатели Ferrari Group, продаст 25% акций компании, которыми они владеют через Deiana Holding Ltd, в рамках частного размещения нескольким институциональным инвесторам. Ожидается, что сумма размещения может превысить $1 млрд.

Компания не получит денежных средств от IPO, но выход на открытый рынок обеспечит ей доступ к рынкам капитала и диверсифицированным источникам финансирования, повысят ее ликвидность и расширят базу потенциальных акционеров.

Организаторами IPO выступают Golgman Sachs Group Inc. и Jefferies Financial Group Inc.

Ferrari Group была основана в Италии в 1959 году, сейчас ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания работает в Европе, Азии, Северной Америке и Бразилии, имеет 85 филиалов в 64 странах. Она не имеет отношения к итальянскому автопроизводителю спортивных автомобилей Ferrari N.V.

В 2023 году выручка Ferrari Group выросла более чем на 7% до 333 млн евро, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации составила 90 млн евро. По оценкам компании, ее выручка за 2024 год будет находиться в районе 345-350 млн евро.

Ferrari
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