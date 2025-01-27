Китай в 2024 году увеличил импорт шоколада из РФ на 16,7%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал из РФ шоколада на $64,733 млн, что на 16,7% больше, чем в 2023 году ($55,456 млн). Об этом сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В прошлом году Китай закупал шоколад в 77 странах против 79 годом ранее. Ведущими поставщиками стали Италия (на $133,1 млн), Бельгия (на $76,9 млн), Швейцария (на $64,8 млн).

Однако в декабре в годовом выражении поставки из РФ снизились до $7,8 млн с $8,9 млн.

По данным ГТУ, импорт российских кондитерских изделий, не содержащих какао, в 2024 году составил $2,5 млн против $1,5 млн в 2023 году. В декабре в годовом выражении поставки выросли до $481,9 тыс. со $162,5 тыс.

Как сообщала Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), рынок Китая возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих рынков для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Дальнейший рост поставок в отраслевом объединении связывают с объемом поддержки государства в вопросе продвижения российской кондитерской продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии в целом и КНР в частности.