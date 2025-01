Dow Jones вырос в понедельник

Падение Nasdaq превысило 3%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики.

Dow Jones увеличился на 0,7%, а S&P 500 потерял за день 1,5%.

Падение Nasdaq Composite превысило 3% и стало максимальным за месяц, по данным Dow Jones Market Data. Это было обусловлено снижением стоимости акций чипмейкеров и других высокотехнологических компаний, которые составляют в данном индексе значительную часть.

Причиной для этого стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран и вошел в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store. Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок стоимости таких компаний, как Nvidia Corp., отмечают эксперты.

Котировки акций Nvidia рухнули на 17%. Таким образом, капитализация компании обвалилась почти на $600 млрд, что является рекордным снижением за один день для американской компании, отмечает CNBC.

Акции Marvell Technology ушли вниз на 19%, Broadcom - на 17%, Micron Technology - на 11,7%, Lam Research - на 5%, KLA Corp. - на 6,3%, Advanced Micro Devices - на 6,4%, Super Micro Computer - на 12,6%, Dell Technologies - на 8,7%, Hewlett Packard Enterprise - на 5,8%, Oracle Corp. - на 13,8%.

Цена бумаг производителя топливных элементов Plug Power Inc. упала на 6,3% (до $1,95 за акцию) после того, как аналитики Seaport Research Partners ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтрального уровня". Также они снизили прогнозную котировку до $1.

Кроме того, акции Tesla подешевели на 2,3%, Alphabet Inc. - на 4,2%, Cisco Systems Inc. - на 5,1%, International Business Machines - на 0,3%, Microsoft Corp. - на 2,1%, Goldman Sachs Group - на 0,6%, Boeing Co. - на 0,5%, American Express Co. - на 1,5%.

Между тем акции AT&T Inc. подскочили в цене на 6,3% и стали одним из лидеров повышения среди компонентов S&P 500. Телекоммуникационный оператор увеличил чистую прибыль в четвертом квартале в 1,9 раза, выручку - на 1%. Темпы роста числа абонентов компании оказались существенно лучше прогнозов рынка.

Наиболее значительный прирост стоимости в индексе Dow Jones показали бумаги Johnson & Johnson и Salesforce Inc. - на 4,1% и 4% соответственно.

Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду, а также на квартальных отчетностях таких гигантов, как Apple, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) и Tesla. Кроме того, будут опубликованы такие важные статданные, как изменение ВВП в четвертом квартале, а также потребительские доходы и расходы в декабре.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 289,33 пункта (на 0,65%) и составил 44713,58 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 88,96 пункта (на 1,46%) - до 6012,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 612,47 пункта (на 3,1%) и завершил сессию на отметке 19341,83 пункта.