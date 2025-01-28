Лапид заявил, что покончить с властью ХАМАС в Газе может только диалог Израиля и ПНА

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Израиля должны прибегнуть к дипломатии в отношениях с Палестинской национальной администрацией (ПНА), чтобы лишить движение ХАМАС власти в секторе Газа, заявил во вторник лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

"Все, кто видел вчера сотни тысяч пересекающих коридор "Нецарим" палестинцев, понимает: война окончена. Если Израиль не запустит масштабный дипломатический процесс, ХАМАС просто вернется управлять Газой, и мы упустим исторический шанс", - приводит The Times of Israel его слова.

Он пояснил, что, однако, при нынешнем правительстве Израилю не удастся прибегнуть к дипломатии в значительной степени из-за отказа премьера Биньямина Нетаньяху дать ПНА какую-то роль в управлении Газой. Лапид отметил, что без ПНА в нормализации ситуации в Газе также не будут участвовать Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иордания.

Кроме того, предостерег Лапид, США могут сами, без Израиля, заключить соглашение с Саудовской Аравией, договориться о формате работы по теме отношений Израиля и палестинцев. Тем самым, полагает лидер оппозиции, Израиль "лишит себя всего потенциала администрации президента США Дональда Трампа".

Он подчеркнул, что отказ вовлечь в процесс ПНА "приведет лишь к одному - сохранению ХАМАС у власти в Газе".

17 января The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы ПНА Махмуда Аббаса сообщала, что ПНА завершила подготовку к тому, чтобы взять на себя управление сектором Газа после вступления в силу соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. ПНА, в частности, была готова заниматься возвращением граждан, которые были вынуждены покинуть дома, предоставлением услуг первой необходимости, пограничным контролем и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Издание отмечало, что Нетаньяху неоднократно исключал возможность участия ПНА в управлении анклавом после завершения военных действий.

При нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли около 1,2 тыс. израильтян и около 250 человек были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля военную операцию в секторе Газа. 15-месячный конфликт унес жизни нескольких десятков тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян.

При посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января.