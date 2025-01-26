Поиск

Демократическая Республика Конго разрывает дипотношения с Руандой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Демократическая Республика Конго (ДРК) приняла решение разорвать отношения с Руандой в то время, как на востоке ДРК идут бои с вооруженными формированиями, в поддержке которых обвиняют руандийскую сторону, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).

О разрыве дипотношений и выводе дипперсонала из Кигали МИД ДРК объявил накануне поздно вечером.

Тем временем группировка "Движение 23 марта" (M23), в поддержке которой ДРК, США и ООН обвиняют Руанду, захватила значительные территории на границе ДРК с Руандой и продвигается к городу Гома: в административном центре провинции Северная Киву проживает около 2 млн человек, он считается важным узлом для поддержания безопасности и оказания гуманитарной помощи.

В свою очередь глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил AP, что о решении ДРК разорвать дипотношения стало известно раньше в соцсетях, чем в его ведомстве. Он также добавил, что Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов еще в минувшую пятницу.

Накануне в командовании ДРК заявили, что вместе с миротворческими силами Сообщества развития Юга Африки (SAMIDRC) и Миссией ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго отбили наступление M23. В столкновениях погибли не менее 13 миротворцев и солдат. От боев бежали тысячи жителей.

Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признавали присутствие своих солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран. В ООН полагают, что Руанда держит 4 тыс. военных в ДРК.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. Вместе с тем, напоминает AP, в ДРК активны порядка 100 вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой разными ресурсами стране.

Конго ДРК Руанда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко сообщил, что планирует разместить "Орешник" ближе к Смоленску

Лукашенко сообщил, что планирует разместить "Орешник" ближе к Смоленску

Армия США готовится перебросить на границу с Мексикой тысячи военных с техникой

Армия США готовится перебросить на границу с Мексикой тысячи военных с техникой

В НАТО хотят тайно делиться с производителями оружия своими планами на перевооружение

В НАТО хотят тайно делиться с производителями оружия своими планами на перевооружение

Лукашенко назвал размещенное в Белоруссии ядерное оружие РФ гарантией мира в стране

ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы президента можно считать состоявшимися

Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году

Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году

Лукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нет

Лукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нет

Трамп попросил короля Иордании принять более 1 млн жителей сектора Газа

ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 января

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5763 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе298 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2137 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });