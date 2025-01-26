Демократическая Республика Конго разрывает дипотношения с Руандой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Демократическая Республика Конго (ДРК) приняла решение разорвать отношения с Руандой в то время, как на востоке ДРК идут бои с вооруженными формированиями, в поддержке которых обвиняют руандийскую сторону, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).

О разрыве дипотношений и выводе дипперсонала из Кигали МИД ДРК объявил накануне поздно вечером.

Тем временем группировка "Движение 23 марта" (M23), в поддержке которой ДРК, США и ООН обвиняют Руанду, захватила значительные территории на границе ДРК с Руандой и продвигается к городу Гома: в административном центре провинции Северная Киву проживает около 2 млн человек, он считается важным узлом для поддержания безопасности и оказания гуманитарной помощи.

В свою очередь глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил AP, что о решении ДРК разорвать дипотношения стало известно раньше в соцсетях, чем в его ведомстве. Он также добавил, что Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов еще в минувшую пятницу.

Накануне в командовании ДРК заявили, что вместе с миротворческими силами Сообщества развития Юга Африки (SAMIDRC) и Миссией ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго отбили наступление M23. В столкновениях погибли не менее 13 миротворцев и солдат. От боев бежали тысячи жителей.

Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признавали присутствие своих солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран. В ООН полагают, что Руанда держит 4 тыс. военных в ДРК.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. Вместе с тем, напоминает AP, в ДРК активны порядка 100 вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой разными ресурсами стране.