Поиск

Объем торговли Белоруссии с ЕС, несмотря на санкции, составил $8 млрд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Объем торговли Белоруссии с Европейским союзом по итогам 2024 года приблизился к $8 млрд, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"Несмотря на все санкции, порядка $8 млрд - это сумма нашей торговли с Европейским союзом", - сказал Рыженков в интервью газете "Известия". Текст опубликован на сайте издания в среду.

При этом он заявил, что "в этой сумме большинство позиций принадлежит тем государствам, которые стоят у основ критики Беларуси". "То есть они там призывают к санкциям, говоря о нелегитимности нашей власти, а под шумок приторговывают", - отметил белорусский министр.

По его словам, у европейских стран есть растущий интерес к торгово-экономическому сотрудничеству. "Это видно по проведению различных мероприятий между предпринимателями наших стран. По линии торговых и промышленных палат, палат бизнеса", - сказал он.


Белоруссия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков

ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков

Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России

Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России

Brent подешевела до $77,3 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

Трамп запретил в США операции по изменению пола у детей

Трамп запретил в США операции по изменению пола у детей
Обострение палестино-израильского конфликта

Спецпосланник президента США встретился с палестинским чиновником в Саудовской Аравии

Спецпосланник президента США встретился с палестинским чиновником в Саудовской Аравии

Замглавы МИД РФ назвал соглашение по порту в Тартусе техническим вопросом

Замглавы МИД РФ назвал соглашение по порту в Тартусе техническим вопросом

В МИД РФ заявили, что судьба российских баз в Сирии пока не решена

США перевезли около 90 ракет для ЗРК Patriot из Израиля в Польшу для передачи Украине

Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи"

Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5777 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });