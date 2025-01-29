Объем торговли Белоруссии с ЕС, несмотря на санкции, составил $8 млрд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Объем торговли Белоруссии с Европейским союзом по итогам 2024 года приблизился к $8 млрд, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"Несмотря на все санкции, порядка $8 млрд - это сумма нашей торговли с Европейским союзом", - сказал Рыженков в интервью газете "Известия". Текст опубликован на сайте издания в среду.

При этом он заявил, что "в этой сумме большинство позиций принадлежит тем государствам, которые стоят у основ критики Беларуси". "То есть они там призывают к санкциям, говоря о нелегитимности нашей власти, а под шумок приторговывают", - отметил белорусский министр.

По его словам, у европейских стран есть растущий интерес к торгово-экономическому сотрудничеству. "Это видно по проведению различных мероприятий между предпринимателями наших стран. По линии торговых и промышленных палат, палат бизнеса", - сказал он.



