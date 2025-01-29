Более половины опрошенных в Армении поддерживают идею о вступлении страны в ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Около 55% опрошенных в Армении положительно относятся к одобренному правительством Армении законопроекту о вступлении республики в Евросоюз.

Так, согласно проведенному армянским представительством GALLUP International Association опросу, полностью положительно к законопроекту о вступлении в ЕС относятся 23% опрошенных, скорее положительно - 31,9%.

Скорее отрицательно к этому относятся 12% респондентов, полностью отрицательно - 19,3%, затруднились ответить 13,8% опрошенных.

Согласно опросу, 51% опрошенных верит, что в течение предстоящих десяти лет Армения войдет в состав ЕС, 40% - не верят.

Кроме того, 27% опрошенных считают, что стремление Армении стать членом ЕС и подписанная с США хартия о стратегическом партнерстве повысят уровень безопасности Армении, 24,2% считают, что это создаст новые риски для республики.

Опрос проведен среди 1100 человек в период с 20 по 22 января.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.