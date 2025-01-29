Поиск

Более половины опрошенных в Армении поддерживают идею о вступлении страны в ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Около 55% опрошенных в Армении положительно относятся к одобренному правительством Армении законопроекту о вступлении республики в Евросоюз.

Так, согласно проведенному армянским представительством GALLUP International Association опросу, полностью положительно к законопроекту о вступлении в ЕС относятся 23% опрошенных, скорее положительно - 31,9%.

Скорее отрицательно к этому относятся 12% респондентов, полностью отрицательно - 19,3%, затруднились ответить 13,8% опрошенных.

Согласно опросу, 51% опрошенных верит, что в течение предстоящих десяти лет Армения войдет в состав ЕС, 40% - не верят.

Кроме того, 27% опрошенных считают, что стремление Армении стать членом ЕС и подписанная с США хартия о стратегическом партнерстве повысят уровень безопасности Армении, 24,2% считают, что это создаст новые риски для республики.

Опрос проведен среди 1100 человек в период с 20 по 22 января.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Армения ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

В Эстонии предложили ввести для грузовых судов плату за перемещение по Балтике

В Гренландии 85% жителей не хотят войти в состав США

В Гренландии 85% жителей не хотят войти в состав США

"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на 3 млн куб. м газа для ГТС Приднестровья

Иммиграционной полиции США не хватает денег для депортации нелегалов

Иммиграционной полиции США не хватает денег для депортации нелегалов

ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков

ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков

Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России

Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России

Brent подешевела до $77,3 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

Трамп запретил в США операции по изменению пола у детей

Трамп запретил в США операции по изменению пола у детей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5778 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });