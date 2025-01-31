Пашинян высказался против диалога с Россией на языке угроз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Диалог между Ереваном и Москвой не может вестись на языке угроз, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 17 января.

"Очевидно, что Россия имеет обеспокоенность в связи с процессом (одобренный правительством Армении законопроект о вступлении в ЕС - ИФ). Факт, что и у нас есть определенная обеспокоенность по вопросу политики и позиции РФ. Но наш разговор никогда не был и не будет на языке угроз", - сказал Пашинян.

По его словам, если парламент Армении отвергнет принятие закона о вступлении в Евросоюз, то, спустя определенное время, будет проведен соответствующий референдум.

"Но почему среди граждан Армении сформировались такие представления, стремления в ЕС? Это также связано с повесткой отношений Армения-Россия. И наш разговор (между Арменией и Россией - ИФ) был и продолжает оставаться об этом", - отметил Пашинян.

Он заявил также, что Армения продолжит диалог с Россией и продолжит углубление отношений с ЕС.