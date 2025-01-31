Поиск

Пашинян высказался против диалога с Россией на языке угроз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Диалог между Ереваном и Москвой не может вестись на языке угроз, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 17 января.

"Очевидно, что Россия имеет обеспокоенность в связи с процессом (одобренный правительством Армении законопроект о вступлении в ЕС - ИФ). Факт, что и у нас есть определенная обеспокоенность по вопросу политики и позиции РФ. Но наш разговор никогда не был и не будет на языке угроз", - сказал Пашинян.

По его словам, если парламент Армении отвергнет принятие закона о вступлении в Евросоюз, то, спустя определенное время, будет проведен соответствующий референдум.

"Но почему среди граждан Армении сформировались такие представления, стремления в ЕС? Это также связано с повесткой отношений Армения-Россия. И наш разговор (между Арменией и Россией - ИФ) был и продолжает оставаться об этом", - отметил Пашинян.

Он заявил также, что Армения продолжит диалог с Россией и продолжит углубление отношений с ЕС.

Армения Евросоюз Никол Пашинян Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесли пакет законопроектов о дополнительных ограничениях для иноагентов

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова
Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор расширит исследования морской воды и песка в Керченском проливе

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний
Разлив мазута в Керченском проливе

В затонувших танкерах "Волгонефть" может оставаться около 3900 тонн мазута

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

Песков отказался комментировать сообщения СМИ о военных КНДР в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Новые выбросы мазута выявлены на семи пляжах Кубани

Новые выбросы мазута выявлены на семи пляжах Кубани

"Ростелеком" объяснил краткосрочный интернет-сбой нештатной ситуацией в Чувашии

Авиакатастрофа в Вашингтоне

МИД РФ сообщил о трех погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

МИД РФ сообщил о трех погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе310 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2146 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне23 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5787 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });