Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в ЕС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комиссия парламента Армении по вопросам евроинтеграции на заседании в пятницу одобрила законопроект о вступлении республики в Евросоюз.

Законопроект будет вынесен на обсуждение Национального собрания Армении в начале февраля.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр республики Никол Пашинян, решение о членстве страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.