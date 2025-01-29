Вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС на межправсовете в Алма-Ате поднимать не планируют

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза не будут на предстоящем на этой неделе заседании межправсовета ЕАЭС обсуждать вопрос возможного выхода Армении из объединения на фоне её сближения с Евросоюзом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"У нас повестка дня утверждена, согласована на совете Евразийской комиссии, эти вопросы подниматься здесь не будут", - сказал он.

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алма-Ате 30-31 января. Как сообщала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в числе основных вопросов повестки заседания - рассмотрение макроэкономических показателей работы стран объединения, подписание соглашения о взаимном участии брокеров на фондовых рынках государств ЕАЭС и ряд других.

Как сообщалось, правительство Армении 9 января одобрило проект закона о начале вступления республики в Евросоюз. На прошлой неделе комиссия парламента Армении по вопросам евроинтеграции также поддержала законопроект. Предполагается, что в начале февраля документ будет вынесен на обсуждение Национального собрания Армении. Окончательное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.