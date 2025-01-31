Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Тулси Габбард считает Сноудена преступником, Трамп пригрозил БРИКС стопроцентными пошлинами, группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп пригрозил членам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае отказа от доллара. По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле".

- Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ. Он полагает, что теперь только США под руководством Трампа могут остановить противостояние.

- Кандидат на пост главы Нацразведки США заявила, что считает Сноудена преступником. До выдвижения на пост она выступала за снятие с него обвинений.

- Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго. Она обещает провести наступление, если конголезское правительство не выполнит требования мятежников.