Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард на слушаниях в комитете Сената США по разведке заявила, что считает бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена преступником.

"Эдвард Сноуден нарушил закон. Я не поддерживаю то, что он рассекретил информацию, и тот способ, который он для этого выбрал", - ответила Габбард на вопрос сенатора, считает ли она Сноудена "смелым".

Как отметил один из сенаторов, до выдвижения на пост главы Нацразведки Габбард называла Сноудена "смелым осведомителем" и высказывалась за снятие с него обвинений.

В Сенате Габбард пообещала, что не допустит утечки информации, которая произошла в случае со Сноуденом.

Говоря о случае со Сноуденом, она предположила, что вместо передачи беспокоившей его секретной информации в СМИ, ему следовало поделиться своими опасениями с представителями различных структур американского разведсообщества.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в Россию.