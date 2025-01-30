Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группировка "Движение 23 марта" (M23) заявила на пресс-конференции в захваченном ей городе Гома о намерении дойти до столицы Демократической Республики Конго, Киншасы, если конголезское правительство не выполнит требования мятежников, сообщает в четверг издание KT Press Rwanda.

"Мы не уйдем отсюда (из Гомы - ИФ). Более того, мы будем продолжать наступление на Киншасу до тех пор, пока правительство Феликса Чисекеди (президента ДРК) не решит наши проблемы", - заявил лидер группировки Корнель Нанга.

Главной целью группировки, по словам Нанги, является "мирное сосуществование с соседними странами". Он подчеркнул, что в Гоме мирно и спокойно, и призвал вернуться всех тех, кто недавно покинул город.

Лидер М23 добавил, что группировка "занимается решением ряда проблем, в частности, у жителей нет воды и света" и объявил о запуске программы, которая позволит за двое суток восстановить системы водо- и электроснабжения, в разрушении которых Нанга обвинил правительство.

Между тем конголезская радиостанция "Радио Окапи" сообщает, что подача электроэнергии в ряде районов Гомы, в том числе в центре города, уже возобновлена. При этом многие районы пока остаются без электричества.

Радиостанция отмечает, что многие жители Гомы находятся без света с 24 января - с начала боев между вооруженными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанческой группировкой "Движение 23 марта" (M23).

В группировке M23, отряды которой при поддержке руандийской армии атаковали восток ДРК, ранее на этой неделе заявили, что вошли в административный центр провинции Северное Киву - Гому.

Ранее в четверг сообщалось, что под контроль группировки попало еще несколько городов, и теперь M23 движется в сторону города Букаву - административного центра провинции Южное Киву.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик признал, что M23 захватила аэропорт в Гоме, ситуация вызывает беспокойство. По его словам, ООН пытается обеспечить безопасность гражданских лиц и своего персонала. Между тем, по данным Associated Press, в некоторых районах Гомы в среду продолжались перестрелки. Сотни тысяч жителей пытаются покинуть зону конфликта, одни уходят вглубь ДРК, другие перебираются через границу в Руанду.

В конголезских ВС пообещали восстановить власть правительства в регионе, нейтрализовать враждебные вооруженные группы и защитить сограждан.

Совет мира и безопасности Африканского союза 28 января призвал M23 прекратить боевые действия против правительственных сил ДРК и сложить оружие.