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Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация предыдущего президента Джо Байдена просчиталась, финансируя Украину в конфликте с Россией.

"Думаю, что сейчас и демократы поняли, что финансирование Украины - это финансирование в тупик, и может быть даже хуже, чем в тупик. Украина разрушена и теряет все больше территории", - сказал Рубио в интервью американской журналистке Мегин Келли.

Глава госдепа США пояснил, что предыдущей администрации "как-то удалось убедить людей, что Украина могла не только победить, но и уничтожить Россию". Однако в результате "Украина оказалась отброшенной на 100 лет, ее энергетика уничтожена, много украинцев выехало в другие страны и могут никогда не вернуться", а это ставит под угрозу ее будущее, считает он.

По мнению действующего американского президента Дональда Трампа, "это затянувшийся конфликт и его надо завершить", подчеркнул Рубио.

"Необходимы переговоры, и на переговорах обе стороны конфликта должны чем-то поступиться", - заявил госсекретарь, добавив, что "только США под руководством президента Трампа могут этого добиться, и он полон решимости сделать это".

Джо Байден Марко Рубио США Трамп Украина
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