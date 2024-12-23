Посол Израиля в России надеется на возвращение российских туристов в Израиль

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Посол Израиля в России Симона Гальперин хотела бы в 2025 году вернуть в страну российских туристов, в том числе на курорт Эйлат на Красном море, который серьезно обновился за пять лет с 2019 года. Она заявила об этом на пресс-конференции в Москве.

"Израиль прожил тяжелый год, и за этот год почти все гостиницы Эйлата были заняты теми, кто эвакуировался из регионов вокруг Газы. Сейчас Эйлат вернулся в полную туристическую форму. Открылись новые гостиницы, и есть более 11,5 тысяч номеров, которые ожидают туристов. В Эйлате всюду русскоговорящие, от аэропорта до отелей, медицинских учреждений и туроператоров", - сказала она.

"Как посол в России, я намерена вернуть российский туризм в Израиль", - добавила дипломат.

С этой целью находящаяся в Москве делегация курорта провела встречи с авиакомпаниями Redwings и "Азимут" и российскими туроператорами, которые заинтересованы в возобновлении полетов в новый аэропорт Эйлата Рамон.

"В Израиле есть поговорка "На следующий год в Иерусалиме". Я перефразирую эту пословицу и скажу, что на следующий год, - я не имею ввиду через год, я имею ввиду буквально через пару месяцев, - мы хотим увидеть возвращение тысяч русских туристов в Израиль", - сказала посол.

Глава департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр добавил, что 2019 год был рекордным годом по числу полетов в Эйлат из российских аэропортов. Россияне заняли первое место на курорте, проведя в его отелях более 200 тысяч ночевок, что составило почти треть от общего числа ночевок иностранных туристов - 761 тысяч.