Двое российских туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Таиланде

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семь иностранных туристов, из которых двое россиян, получили ранения в результате падения туристического автобуса с 20-метровой высоты на тайском острове Пхукет днем в субботу, сообщает Bangkok Post.

"Инцидент произошел в районе Тамбон Карон округа Муанг. Водитель сообщил полиции, что автобус ехал с пляжа Ката в Патонг, когда он потерял управление на повороте и вылетел с дороги, высота падения составила около 20 метров", - говорится в сообщении.

По данным издания, в результате столкновения пострадали девять человек - пять мужчин и четыре женщины.

"Это двое туристов из России, четверо из Китая, гражданка Таиланда и водитель-таец. Четверо из них были отправлены в больницу Патонга", - отмечает газета.

Полиция начала расследование инцидента.