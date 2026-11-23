Ким Чен Ын заявил, что КНДР не претендует ни на гегемонию, ни на экспансию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - КНДР не стремится к господству или экспансии, заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая перед вновь назначенными послами 10 стран, в том числе России, сообщает ЦТАК.

"КНДР не претендует ни на гегемонию, ни на экспансию. Насилие и нажим не имеют ничего общего с внешней политикой КНДР", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына .

Он подчеркнул, что Пхеньян не согласен с ситуацией, когда некоторые страны пытаются "ограничивать и сдерживать присущие суверенным государствам права на суверенитет и развитие", и сделает все для того, чтобы обеспечить соблюдение прав и интересов КНДР.

"Защищать международную справедливость и мир, стремиться к прогрессу и развитию, способствовать дружбе и согласию - такова неизменная внешнеполитическая позиция КНДР", - заявил Ким Чен Ын.

Он добавил, что Северная Корея "готова укреплять узы дружбы и сотрудничества со всеми странами, которые уважают суверенитет нашего государства и дружелюбно относятся к нам на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды".