Трамп считает, что Иран воодушевлен победой демократов на промежуточных выборах в США

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Тегеран с победой Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США стал более агрессивным, так как считает демократов "слабыми", заявил американский президент Дональд Трамп.

"Как все помнят, я предсказал две вещи относительно промежуточных выборов 3 ноября. Во-первых, если победят демократы, фондовые рынки существенно упадут, что они и сделали, и, во-вторых, Исламская Республика Иран (...) станет более агрессивной в своих атаках, что также произошло", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, "за последнюю неделю Иран запустил больше беспилотников и ракет, чем когда-либо за последний год". Американский президент отметил, что все они были сбиты и не причинили вреда.

"Иранские лидеры считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я не позволю этому случиться! " - добавил Трамп.

Президент США заявил, что и демократы, и Иран "отчаянно боролись за то, чтобы цены на нефть оставались высокими как можно дольше, и после выборов цена на нефть упала на рекордный уровень".

"Жаль, что избиратели не поняли этого до того, как сделали свой выбор, но выборы в целом были очень "странными", - резюмировал Трамп.