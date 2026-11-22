Более 110 судов прошли через Ормузский пролив за последние 72 часа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU -- В общей сложности 114 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив с 19 по 21 ноября, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, это значительно ниже среднего показателя за 2025 год, когда по этом водному пути проходило 138 судов в день.

В опубликованном в воскресенье отчете UKMTO говорится, что загруженность водного пути "остается высокой и обусловлена в первую очередь ограничениями на транзит".

Тем временем в стратегическом Баб-эль-Мандебском, который соединяет Индийский океан и Красное море, за тот же период зафиксировано 68 проходов.