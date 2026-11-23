Что случилось этой ночью: понедельник, 23 ноября

Кушнер назвал условие предоставления Украине гарантий безопасности, пожар на складе в Находке потушили почти через 12 часов, Алькарас выиграл Итоговый турнир ATP

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп готов рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО, если убедится, что это отвечает национальным интересам США и новый конфликт маловероятен. По словам Кушнера, такие обязательства потребуют тщательной проработки, а также одобрения Конгресса и проверки на соответствие Конституции США.

- Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США, сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что был "более концептуальный разговор".

- Тегеран с победой демократов на промежуточных выборах в Конгресс США стал более агрессивным, так как считает их "слабыми", заявил Дональд Трамп. По его словам, "за последнюю неделю Иран запустил больше беспилотников и ракет, чем когда-либо за последний год".

- Количество нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе и вблизи него достигло самого высокого уровня с начала конфликта США с Ираном, сообщил CNN.

- Крупный пожар на складе в Находке (Приморский край) ликвидировали спустя почти 12 часов, жертв и пострадавших нет.

- Разведка ЦАХАЛ предупредила Биньямина Нетаньяху, что нападение Израиля на Иран может спровоцировать войну на нескольких фронтах.

- Испанский теннисист Карлос Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева в финале Итогового турнира ATP.