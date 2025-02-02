Президент РФ считает несправедливым перекладывание на сегодняшних немцев вины за прошлое

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Будущие поколения немцев не должны ущемляться в правах за преступления нацистского режима в 30-40-х годов XX века в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения. Да, историческая память, конечно, существует, и надо это помнить, и нельзя об этом забывать, но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в тридцатые-сороковые годы, мне кажется, - это несправедливо", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Президент России отметил, что это его личное мнение.

"Можно к этому по-разному относиться, я уверен, что к этому и отнесутся по-разному. Я, всё-таки, жил в Германии, у меня в Германии много друзей осталось до сих пор, и я знаю, как они относятся к нацистскому прошлому. Кстати говоря, сами-то немцы чувствуют свою вину и прочее. Но, хочу подчеркнуть еще раз, всё-таки и сегодняшнее, и будущее поколение не должны быть ущемлены в правах за то, что творилось когда-то там при Гитлере", - сказал Путин.