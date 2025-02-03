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АдГ в партийной программе выступила за прекращение санкций против РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представила новую предвыборную программу, согласно которой АдГ собирается активизировать экономическое сотрудничество с Россией и выступает за прекращение политики санкций, говорится на сайте партии.

"Для АдГ разрядка в отношениях с Россией – необходимое условие для прочного мира в Европе. Германия заинтересована в том, чтобы интегрировать Россию в общую структуру политики безопасности, не пренебрегая при этом собственными интересами и интересами наших союзников", - разъясняется в партийной программе.

В АдГ отмечают, что ее предвыборная программа представляет собой концепцию переориентации политики Германии. Она предлагает жесткую смену курса в миграционной, энергетической и экономической сферах.

В сфере внешней политики АдГ хочет добиваться предоставления Германии постоянного места в Совете Безопасности.

Кроме того, партия выступает за прекращение членства Турции в НАТО и отвергает переговоры о вступлении этой страны в ЕС, а также собирается остановить миграционные потоки в Германию из Африки и арабских стран.

"Мы - партия, которая вновь четко ориентируется на интересы Германии. ЕС полностью отделился от интересов своих граждан и превратился в неумолимую и жестокую силу, которой нечего предложить, кроме правил против предпринимателей и безудержной бюрократии", - прокомментировала концепцию предвыборного манифеста кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель.

Согласно новой программе, АдГ выступает против политики ЕС в сфере автомобильной промышленности. Также партия собирается добиваться немедленной отмены налога на выбросы углекислого газа и продвигает отказ от экологической идеологии и альтернативной энергетики. Программа партии предлагает возвращение в строй существующих в Германии атомных электростанций "как только это станет технически возможным".

АдГ подчеркивает, что их предвыборная программа является продуктом "низовой демократии" и акцентирует внимание "на интересах граждан Германии, которые стремятся к большему процветанию, безопасности и социальной сплоченности".

Германия Альтернатива для Германии АдГ
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