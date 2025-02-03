Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы оценивали заявления Белого дома, где в пятницу подтвердили намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров.

Сам Трамп отметил, что не боится реакции рынков на его планы по введению пошлин. Он допустил, что его меры могут привести в США к "временным непродолжительным перебоям (в поставках некоторых товаров - ИФ)", но при этом выразил уверенность, что американцы отнесутся к этому с пониманием.

Между тем доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading Economics.

В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Котировки бумаг Chevron Corp. снизились на 4,6% по итогам торгов. Нефтяной гигант в прошлом квартале увеличил чистую прибыль на 43%, однако скорректированный показатель не оправдал прогнозов экспертов.

Акции Exxon Mobil подешевели на 2,5%. Крупнейшая нефтегазовая компания США в четвертом квартале 2024 года незначительно снизила чистую прибыль, а выручка оказалась хуже ожиданий рынка. Скорректированная прибыль при этом их превзошла.

Капитализация Colgate-Palmolive Co. уменьшилась на 4,6%. Производитель потребительских товаров нарастил чистую прибыль в октябре-декабре на 3%, но его выручка незначительно сократилась и оказалась слабее прогнозов аналитиков.

Apple Inc. сократила рыночную стоимость на 0,7%, несмотря на сильную отчетность.

Котировки акций Nvidia Corp. упали на 3,7% на фоне сохранения опасений в отношении спроса на продукцию чипмейкера, связанных с низкозатратной ИИ-моделью китайской DeepSeek.

Рыночная стоимость Walgreens Boots Alliance рухнула на 10,3% после новостей о приостановке продолжавшейся 91 год выплаты дивидендов в целях экономии на фоне судебных разбирательств и усилий по оздоровлению бизнеса.

Капитализация AbbVie выросла на 4,7%. Фармкомпания зафиксировала чистый убыток в минувшем квартале из-за крупных списаний, однако ее выручка увеличилась на 6%, превысив прогнозы аналитиков.

Цена бумаг Baker Hughes Co. повысилась на 3,5%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль более чем в 2,5 раза в октябре-декабре 2024 года, а рост ее скорректированной прибыли и выручки превзошел ожидания экспертов.

Акции Vertex Pharmaceuticals подорожали на 5,3% после новостей об одобрении американским регулятором ее неопиоидного обезболивающего препарата.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу понизился на 0,75% и составил 44544,66 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,5% - до 6040,53 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,28% и составил 19627,44 пункта.