Война с Ираном обошлась ВС США в $48 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Война против Ирана обошлась вооруженным силам США более чем в $48 млрд с начала конфликта в конце февраля, заявил в четверг представитель Пентагона.

"Эта цифра включает в себя боеприпасы, затраты на замену военной техники и оборудования и эксплуатационные расходы", - сказал заместитель главного контролера Пентагона Артур Миллер, выступая на слушаниях в Конгрессе США по выдвижению его кандидатуры на должность помощника министра военно-морского флота по финансовому управлению.

По его словам, в эту сумму не входит ущерб, нанесенный американским базам на Ближнем Востоке, некоторые из них серьезно пострадали от атак иранских беспилотников и ракет, а также ущерб мировой экономике.

Как указывает телеканал CBS News, это первое обновление данных о расходах Пентагона с середины октября, когда стоимость войны оценивалась в $47,1 млрд. Основная часть этой суммы на тот момент приходилась на замену израсходованных боеприпасов - около $29 млрд. Утраченные военная техника и оборудование, в том числе самолеты и беспилотные летательные аппараты, обошлись примерно в $6 млрд.