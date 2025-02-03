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В Азербайджане сообщили об операции против террористов на севере страны

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) сообщила о проведении в Гусарском районе (север страны) операции по ликвидации радикальной группировки, связанной с международными террористическими организациями.

По информации СГБ, в результате операции были ликвидированы восемь членов группировки, еще шестеро - арестованы.

Согласно информации, в ходе совместной операции СГБ и МВД установлено, что ранее осужденный за участие в террористической группировке "Лесные братья" Гадир Гаджиев вступил в преступный сговор с жителями Гусарского района Кямраном Керимхановым, Умудом Гюльалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачыновым, Назимом Зекиевым и другими лицами.

По версии спецслужбы, члены группировки планировали теракты на территории Гусарского района, создали в лесном массиве, охватывающем села Хил, Джибир и Ясаб, подземные укрытия, в которых хранили оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и пр.

В сообщении отмечается, что восемь человек оказали вооруженное сопротивление при задержании и были нейтрализованы.

Кроме этого, арестованы шесть членов группы, им предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Азербайджан
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