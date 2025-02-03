Индийский навигационный спутник не смог выйти на заданную орбиту

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Индийский навигационный спутник NVS-02, запущенный 29 января, не смог выйти на заданную орбиту из-за проблемы с двигательной установкой. Об этом сообщило издание India Today со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

На аппарате возникла неполадка с открытием клапана подачи окислителя в двигательную установку. Спутник "застрял" на переходной орбите, с которой он после отделения от носителя должен был выйти с помощью своего двигателя на запланированную.

Аппарат NVS-02 весом 2250 кг предназначен для предоставления пользователям точного местоположения, скорости объектов и времени. Он должен был войти в состав индийской региональной навигационной спутниковой системы NavIC, которая является альтернативой GPS и используется в военных и гражданских целях.

Запуск спутника был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота с помощью ракеты-носитель GSLV F15.