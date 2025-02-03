Макрон призвал укреплять европейскую безопасность и оборону

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - События на Украине и заявления со стороны новой администрации США подталкивают европейцев к большему единству и большей активности в деле коллективной безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Безопасность Европы не может обеспечиваться без участия европейцев. Нужно идти дальше в развитии оборонной промышленности, промышленной и технологической базы обороны; обеспечить больше инвестиций, отдавая предпочтение европейскому производству", - сказал Макрон журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом неформального саммита ЕС, посвященного вопросам европейской обороны.

Французский президент призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

По его словам, помимо национальных оборонных бюджетов, необходимо увеличить общеевропейское финансирование на оборону, что должно быть отражено в будущем долгосрочном финансовом плане ЕС. Также должны привлекаться частные инвестиции.

"Больше государственного и также больше частного финансирования, меняя метод финансирования Европейским инвестиционным банком (...) и предпочитая европейские закупки", - подчеркнул Макрон.