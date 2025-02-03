Поиск

Макрон призвал укреплять европейскую безопасность и оборону

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - События на Украине и заявления со стороны новой администрации США подталкивают европейцев к большему единству и большей активности в деле коллективной безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Безопасность Европы не может обеспечиваться без участия европейцев. Нужно идти дальше в развитии оборонной промышленности, промышленной и технологической базы обороны; обеспечить больше инвестиций, отдавая предпочтение европейскому производству", - сказал Макрон журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом неформального саммита ЕС, посвященного вопросам европейской обороны.

Французский президент призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

По его словам, помимо национальных оборонных бюджетов, необходимо увеличить общеевропейское финансирование на оборону, что должно быть отражено в будущем долгосрочном финансовом плане ЕС. Также должны привлекаться частные инвестиции.

"Больше государственного и также больше частного финансирования, меняя метод финансирования Европейским инвестиционным банком (...) и предпочитая европейские закупки", - подчеркнул Макрон.

ЕС США Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

В Дании допустили возможность оборонного сотрудничества с США для защиты Гренландии

В Вашингтоне закрылась штаб-квартира Агентства США по международному развитию

Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию будет закрыто

Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию будет закрыто

Трамп заявил о приостановке финпомощи ЮАР из-за закона о конфискации земли

AZAL отменила перелеты между Баку и Астраханью на неопределенный срок

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Встречи и переговоры с Украиной и Россией запланированы у администрации Трампа

Чиновников USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить DOGE доступ к данным

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне29 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе322 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });