В ЕК заявили, что Евросоюз жестко отреагирует на введение Трампом пошлин

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Реакция Евросоюза, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из стран-членов ЕС, будет жесткой, сообщает Bloomberg.

"ЕС жестко отреагирует на любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из ЕС. На карту поставлено многое", - заявил агентству представитель Еврокомисси.

По его словам, на данном этапе блок из 27 стран-членов не знает о каких-либо дополнительных пошлинах, вводимых на товары из ЕС.

Собеседник Bloomberg отметил, что использование пошлин является "вредным для всех сторон" и выразил сожаление в связи с решением Трампа ввести пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая.

Тем временем президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее правительство объявит подробности ответных пошлин на товары из США в понедельник.

"На завтрашней утренней пресс-конференции я проинформирую вас о первых мерах в рамках того, что мы называем планом Б", - сказала она в видеообращении.

Ранее Шейнбаум заявляла, что план будет включать тарифные и нетарифные меры, включая 25-процентную пошлину на весь импорт из Мексики.

"Мексика не хочет конфронтации (...) Проблемы решаются не введением тарифов, а переговорами и диалогом", - отметила глава государства.

Шейнбаум отвергла обвинения администрации Трампа в том, что правительство Мексики имеет связи с наркокартелями. По ее мнению, США мало что сделали для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что и Мексика, и Канада примут ответные меры на повышение пошлин на их товары в США.

Канада введет 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму $155 млрд, заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Правительство и руководство провинций и территорий Канады рассматривает также возможность введения в отношении США нетарифных ограничений, касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других товаров, отметил Трюдо.

Президент Мексики поручила министерству экономики подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

Как сообщалось, Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.