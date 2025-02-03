В Грузии намерены ужесточить наказания за правонарушения, оппозиция говорит об угрозе диктатуры

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" уже в ближайшие дни начинает рассмотрение в парламенте законодательных инициатив, направленных на ужесточение наказания за административные и уголовные правонарушения, сообщил в понедельник на брифинге исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

В грузинской оппозиции расценивают эти инициативы правящей партии как "утверждение диктатуры" в стране.

"Эти законодательные инициативы являются окончательным утверждением в Грузии диктатуры, а в ближайшей перспективе направлены на подавление протестного движения, продолжающегося в Тбилиси и других городах уже более двух месяцев", - сказала в эфире телеканала "Пирвели" одна из лидеров оппозиции, в недавнем прошлом министр обороны Грузии Тина Хидашели.

По ее словам, законодательные инициативы, в частности, предполагают увеличение наказаний за административные нарушения с действующих 15 суток до 60 дней.

"Примечательно, что действующие власти сократили наказания за административные нарушения при правлении бывшего президента Михаила Саакашвили с 90 дней до 15 суток, а сейчас вновь увеличивают наказания до 60 суток. Это очень характерный шаг для диктатуры, желающей удержать власть с помощью демонстрации силы и запугивания населения", - сказала Хидашели.

Она отметила, что предполагается также существенное увеличение штрафов за административные правонарушения.

"За призывы к насильственным действиям до сегодняшнего дня были предусмотрены штрафы или общественно-полезные работы, сейчас же предусмотрено тюремное наказание до трех лет", - сказала Хидашели.

На брифинге Мдинарадзе также сообщил, что планируется увеличить срок лишения свободы за сопротивление, угрозы и насилие в отношении сотрудников полиции с пяти до шести лет.