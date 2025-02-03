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В Финляндии суд приговорил россиянку к условному сроку за похищение своих детей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии окружной суд Северной Карелии приговорил 40-летнюю россиянку к трем месяцам лишения свободы условно за похищение двух своих детей.

"Дети имели вид на жительство в Финляндии и проживали в Лиексе с сентября 2022 года. Дети жили в Лиексе с родителями поочередно, но были зарегистрированы на отца", - пишет в понедельник портал Yle.

Прошлым летом мать договорилась с отцом о том, что возьмет детей на летние каникулы в Россию на две-три недели. Она пообещала отцу, что дети вернутся в Лиексу до начала школы.

Однако, когда дети, которым еще не было десяти лет, уже были в России, женщина сообщила, что не вернет детей в Финляндию, а отправит их в школу в Россию.

В декабре отец сам забрал детей из России и вывез в Финляндию. Прибывшую в Финляндию мать задержали и она находилась в до суда заключении.

По итогам судебного заседания, приговорившего ее к условному сроку, она была освобождена, но судебное решение не является окончательным.

Финляндия
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