Сенат США утвердил Райта министром энергетики

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил кандидатуру Криса Райта на должность министра энергетики, сообщил CNN.

"За" Райта высказались 59 сенаторов, "против" - 38, уточнил телеканал.

Райт родился 15 января 1965 года в американском штате Колорадо. Обучался в одном из наиболее престижных американских образовательных учреждений Массачусетском технологическом университете (MIT), где изучал машиностроение, а позже - электротехнику.

В 1992 году Райт основал компанию Pinnacle Technologies, занимавшуюся коммерческим производством сланцевого газа. До 2006 года он был генеральным директором этой компании.

Также Райт был руководителем компании Stroud Energy, которая тоже занималась сланцевым газом. В 2011 году Райт основал Liberty Energy, которая занимается добычей нефти через гидравлический разрыв пласта. В настоящий момент она является одной из крупнейших американских компаний в этой отрасли. По данным Stock Analysis, рыночная капитализация компании на 17 января 2025 года составляла $3,7 млрд. Также Райт состоит в совете директоров еще нескольких компаний.

В ходе слушаний в Сенате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост министра энергетики США, Райт заявил, что готов продвигать все источники энергии, и пообещал, что поможет президенту Дональду Трампу "обеспечить энергетические безопасность и процветание". Это включает себя увеличение добычи нефти, природного газа и угля. При этом он также заявил об интересе к геотермальной энергии и о намерении ускорить развитие ядерной энергетики.