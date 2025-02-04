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В Евросоюзе заявили о хороших перспективах развития партнерства с Британией

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе удовлетворены состоявшимся в Брюсселе в понедельник обменом мнениями между европейскими лидерами и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Он активно участвовал в наших обсуждениях и размышлениях. Он ясно заявил, что Соединенное Королевство и Европейский союз являются надежными и предсказуемыми партнерами. Сегодня мы говорили об обороне и безопасности. Но Европейский союз и Соединенное Королевство хотят совместно делать ещё больше", - сказал Кошта на пресс-конференции в ночь на вторник после завершения неформальной встречи ЕС на высшем уровне по вопросам обороны, на которую был приглашен глава британского правительства.

По словам главы Евросовета, более тесное сотрудничество возможно и в Брюсселе ожидают двустороннего саммита в мае в Великобритании, который послужит этой цели.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в отношениях ЕС и Великобритании, помимо безопасности и обороны, имеется целая серия направлений, по которым предстоит развивать партнерство.

"Самое время засучить рукава и взяться за работу", - заявила фон дер Ляйен.

ЕС Евросовет Антониу Кошта Великобритания
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