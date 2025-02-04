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Mitsubishi Motors ухудшила прогноз падения чистой прибыли в этом фингоду

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors прогнозирует чистую прибыль в текущем финансовом году, который завершится в марте, на уровне 35 млрд иен ($225 млн), в то время как ранее ожидалось 144 млрд иен, сообщается в отчетности.

Таким образом, прибыль может упасть на 77,4% относительно прошлогоднего показателя.

Прогноз для операционной прибыли был понижен до 125 млрд иен, для выручки - до 2,76 трлн иен. Это соответственно на 34,5% и 1,1% меньше, чем в прошлом фингоду.

Mitsubishi теперь планирует продать в этом фингоду 848 тыс. автомобилей против ожидавшихся прежде 895 тыс. Тем не менее, объем продаж будет выше прошлогоднего уровня (815 тыс. машин).

За три квартала текущего фингода (апрель-декабрь) автопроизводитель сократил чистую прибыль на 67,7% относительно аналогичного периода годом ранее – до 33,23 млрд иен. Операционная прибыль снизилась на 34,7% и составила 104,59 млрд иен, выручка – на 3,6% до 1,989 трлн иен.

Компания продала за девять месяцев 624 тыс. автомобилей, что на 7% выше показателя за тот же период предыдущего года.

Котировки акций Mitsubishi Motors рухнули на 14,7% по итогам торгов во вторник. Рыночная стоимость автокомпании за последние три месяца снизилась на 20% (до 650 млрд иен), тогда как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,8%.

Mitsubishi Motors
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