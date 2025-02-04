Лукашенко потребовал усилить ограничения по выплате дивидендов иноинвесторам

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения по выплате дивидендов в иностранной валюте зарубежным инвесторам необходимо ужесточить, потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?" - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", - сказал он.

Лукашенко отметил, что генеральный прокурор Белоруссии доложил ему о выводе валюты за пределы страны. "Доложили (правительство - ИФ), что нет проблем: если и вывели за год, $15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов", - утверждает он.

"Это вопреки тому, что президент поручал не допускать, чтобы уходящие из Белоруссии зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь. "Уходите - уходите", - таким было и остается основное требование главы государства", - говорится в сообщении госагентства.

В апреле прошлого года правительство Белоруссии ввело ограничения на выплату дивидендов и прибыли собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных стран до конца 2025 года.

К недружественным государствам отнесены Австралия, страны Евросоюза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария.

Ограничение применяется, если сумма выплаченных дивидендов в течение календарного года на всех иностранных участников компании-резидента Белоруссии превышает 80 тыс. базовых величин (эквивалент около $1 млн по текущему курсу).

Выплата дивидендов и прибыли иностранным инвесторам возможна с разрешения местных органов исполнительной власти. Для получения разрешения инвесторы должны обеспечить отсутствие у предприятия-резидента просроченной задолженности по кредитам, налогам и сборам, по выплате зарплаты сотрудникам.