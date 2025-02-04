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В ЕК выступили за то, чтобы конфликт с Приднестровьем не помешал евробудущему Молдавии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Европейское будущее Молдавии не должно остаться заложником замороженного конфликта с Приднестровьем, важно, чтобы между двумя берегами Днестра было как можно меньше разногласий, заявила член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

"Евроинтеграция и реинтеграция - разные процессы, и нельзя, чтобы Молдавия, ее европейское будущее, оставались заложником замороженного конфликта", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции с президентом Майей Санду в рамках визита в Кишинев.

По ее мнению, важно, чтобы между двумя берегами Днестра оставалось как можно меньше разногласий.

Кос попросили назвать сроки вступления Молдавии в Евросоюз. "Этого я не могу сказать. Но могу пообещать, что мы со стороны ЕС сделаем все возможное, чтобы (успешно) провести процесс переговоров", - сказала еврокомиссар, напомнив, что для вступления Молдовы нужно получить "зеленый свет" от каждой страны-члена ЕС.

Кос встретилась утром во вторник с Санду и премьер-министром Дорином Речаном. Как сообщила Делегация ЕС в Кишиневе, стороны обсудили актуальные проблемы республики, в частности, энергетический кризис в регионе. Согласно сообщению, еврокомиссар "подчеркнула решительную поддержку ЕС в преодолении этого кризиса".

Обсуждались также дальнейшие шаги в процессе европейской интеграции Молдавии. "Вступление Молдавии в ЕС откроет стране доступ к диверсифицированным источникам энергии, средствам для развития инфраструктуры, энергетической безопасности и "зеленому" переходу", - сказала Кос.

Евросоюз Молдавия Приднестровье Еврокомиссия
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