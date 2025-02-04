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На РФ пришлось почти 66% денежных переводов в Армению за 2024 год

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Чистый приток трансграничных денежных переводов в адрес физических лиц в Армении, полученных из-за рубежа через банковскую систему страны, в 2024 году составил $1,51 млрд против $1,65 млрд за 2023 год, говорится в отчете Центрального банка республики.

Общий приток трансграничных переводов физлицам в Армении за прошлый год достиг $5,83 млрд, что на 2,5% больше, чем годом ранее ($5,69 млрд).

В числе лидеров по переводам – Россия с $3,82 млрд (65,5% всего объема - ИФ) и США с $690,6 млн. В 2023 году они также лидировали – $3,94 млрд и $663,2 млн соответственно.

Отток средств за рубеж, осуществленных в минувшем году через банковскую систему Армении, составил $4,33 млрд против $4,04 млрд в 2023 году.

По перечислениям из Армении лидерами, как и годом ранее, были ОАЭ ($880,3 млн) и Россия ($688,4 млн).

Между тем, в подготовленном Минфином Армении "Обзоре макроэкономического развития" сообщается, что в 2024 году чистый приток денежных переводов в Армению сократился на 34,8%, в том числе из РФ – на 52,3%, из других стран – на 3,5%.

РФ Армения
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