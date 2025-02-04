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Падение заказов промпредприятий США в декабре было максимальным за полгода

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Заказы промышленных предприятий США в декабре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем – до $578,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это самое значительное снижение за полгода.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 0,7%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали падения на 0,8%.

В ноябре, согласно уточненным данным, общий объем заказов промпредприятий страны опустился на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Заказы промпредприятий без учета транспортного оборудования в декабре увеличились на 0,3%.

Спрос на товары длительного пользования упал на 2,2%, в том числе на транспортное оборудование - на 7,4%.

Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования уменьшились на 0,9%.

Рост заказов на товары недлительного пользования составил 0,3%.

США
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