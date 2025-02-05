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Toyota снизила операционную прибыль в III финквартале на 28% и улучшила прогноз на год

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в третьем квартале 2025 финансового года снизил операционную прибыль на 28%, однако это не помешало компании улучшить годовой прогноз.

Прибыль в октябре-декабре составила 1,215 трлн иен против 1,681 трлн иен за аналогичный период предыдущего года, сообщается в отчетности.

Между тем чистая прибыль подскочила на 61,5% до 2,193 трлн иен. Выручка выросла на 2,9% и достигла 12,391 трлн иен.

За девять месяцев фингода Toyota продала около 8,3 млн автомобилей по сравнению с 8,56 млн годом ранее. При этом прогноз продаж на весь фингод был оставлен без изменения – 10,85 млн машин.

Toyota улучшила прогноз операционной прибыли на 2025 фингод до 4,7 трлн иен с ранее ожидавшихся 4,3 трлн иен, чистой прибыли – до 4,52 трлн иен с 3,57 трлн иен, выручки – до 47 трлн иен с 46 трлн иен.

Котировки акций автопроизводителя выросли на 3,1% по итогам торгов в среду. За последние три месяца рыночная стоимость Toyota увеличилась на 10,4% (до 38,7 трлн иен), тогда как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,6%.

Toyota
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