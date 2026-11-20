Axios узнал о назначении нового директора Белого дома по кибербезопасности

Кирстен Дэвис Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом назначил Кирстен Дэвис новым директором по кибербезопасности взамен ушедшему с поста Шону Кэрнкроссу, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"У Кирстен есть все необходимый опыт, чтобы преуспеть на этой должности, и она уже была утверждена Сенатом", - заявил порталу чиновник администрации президента.

Сообщается, что ранее Дэвис была главным советником главы Пентагона Пита Хегсета "по всем вопросам, касающимся управления информацией, информационных технологий, кибербезопасности и обеспечения достоверности информации".

До работы в администрации Трампа Дэвис работала в компании Unilever и "руководила глобальной киберустойчивостью одного из крупнейших в мире производителей потребительских товаров".

Ранее сообщалось, что директор по кибербезопасности Белого дома Шон Кэрнкросс покидает свой пост.

Axios охарактеризовал уход Кэрнкросса как дружественный.

Однако два чиновника Белого дома заявили, что новый глава администрации президента Трампа Стивен Миллер стремился к переменам и уволил Кэрнкросса, потому что, ему "не хватало серьезных знаний в области кибербезопасности для выполнения этой работы".

По словам еще одного источника, поиск замены Кэрнкроссу был начат две недели назад.