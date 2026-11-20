Американский грузовой корабль Cygnus 29 ноября отправится к МКС

Запуск грузового корабля Cygnus-XL к Международной космической станции, 11 апреля 2026 года Фото: NASA

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman 29 ноября стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX будет осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в следующее воскресенье в 10:47 по времени Восточного побережья США (в 18:47 по Москве).

Стыковка "грузовика" с МКС намечена на 1 декабря. Она будет проведена путем захвата сблизившегося со станцией корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

В рамках миссии NG-25 корабль Cygnus XL должен доставить на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.