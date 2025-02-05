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Израиль покидает Совет ООН по правам человека

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Израильские власти приняли решение вывести страну из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), заявил в среду глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"СПЧ ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, разрешая им укрываться от пристального внимания по отношению к ним. Вместе с этим СПЧ ООН маниакально демонизировал единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль", - приводит портал Ynet слова министра.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий выход его страны из СПЧ ООН и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Ранее президент США неоднократно критиковал обе эти организации, так как считает их неэффективными.

Израиль СПЧ ООН
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